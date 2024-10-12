日股看俏 小型股望跑出

Drew Edwards（圓圖）料日本小型股將扭轉頹勢，並長線跑贏大市。

GMO：3大趨勢利好 投資免稅散戶狂掃 日本股市作為近年表現最好的大型資本市場，吸引了不少國際投資者的關注，一些香港證券交易平台亦開始支援日股交易，可見其於全球資本市場的地位愈來愈重要，甚至有不少香港散戶開始鑽研日股。早於牛市開始前已看好日股的資產管理機構GMO認為，日股的長期向好趨勢依然未變，無論是近期的市場波動、投資者對日圓升值的擔憂，其實影響相當有限。GMO Usonian日本股票研究主管Drew Edwards表示，尤其看好日本小型股受惠於3大結構性趨勢，將會扭轉頹勢並且長線跑贏大市。

早於逾一年前，即本輪日股牛市周期開始之初，GMO已表達看好日股的觀點，當時市場都對日股半信半疑。隨着日經指數一直攀升，市場基本上已接受日股牛市的故事，大量資金亦不斷湧入日股。不過，最近日圓升值引發的套息交易拆倉潮，令日股再次出現調整。

日圓拆倉潮長遠無影響 Edwards接受本報專訪時指出，日圓拆倉潮只是短線的市場雜音，對於長期基本面而言其實沒影響。至於市場憂慮日圓升值會損害日本企業的出口競爭力，不利企業盈利，這種說法某程度上也說得通。不過，外匯的影響僅集中在一些大型出口商，整體而言，日圓走強不太可能對企業盈利產生重大影響，尤其對大多數中小型公司。

事實上，他最看好的一大日股主題，便是小型股。儘管在牛市初期，日股升勢仍主要集中在大型股，但他認為這種現象接下來將會發生重大變化，主要有3大原因︰一是日本實際工資增長的趨勢；二是資金流變化；三是企業治理改善的情況。

受惠加薪企業管治改善 先說薪酬趨勢，日本撇除通脹後的實際工資增長處於正數，而且接下來有望進一步上升。在日本股市的結構中，小型股有約80%收入來自國內，大型股則只有不到50%。因此，小型股實際上既能夠免受日圓上升帶來的利潤擠壓，同時可受惠國內薪酬上漲帶來的消費反彈。

至於資金流動方面，在此前日本央行的大規模量化寬鬆周期中，其中一種「放水」托市的做法便是大量買入國內的股票指數交易所買賣基金（ETF），由於指數成分股都是大型股，因而令此前一段時間日本的大型股表現遠勝小型股。不過，如今央行已停止買入ETF。

更重要是，日本政府為推動個人投資者入市，對免稅投資帳戶「日本個人儲蓄帳戶」（NISA）制度進行了改革，容許民眾透過NISA買入股票後享有更多稅務優惠。這些散戶資金，亦有不少流入小型股。今年首6個月，NISA的資產購買規模為7.5萬億日圓，乃去年同期的4倍；當中有約42%（約3.2萬億日圓）流向日本股票。以此推算，全年有6.4萬億日圓的資金流向日股，規模接近日本央行於2020年時破紀錄地買入7萬億日圓的ETF；而且與央行只購買大型股（透過指數ETF買入）的操作不同，散戶買股更偏好小型股。

另外，近年日股升勢的一大推動力，在於由監管機構、外資共同推動的企業管治改善。許多大型企業都改善了管治結構，減少交叉持股，引入獨立董事，透過派息及回購提升股東回報，成為推動日股釋放價值潛力的催化劑。隨着多數大型企業已進行改革，監管部門亦將注意力轉至中小型企業，敦促這些小型股提升回報與估值。

日經平均指數年內走勢 日股外資流動