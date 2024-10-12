摩通調高全年淨利息收入預測

百業之母—銀行股揭開美股業績期序幕，全美最大銀行摩根大通上季淨利息收入好過市場預期，並把今年全年指引由910億美元調高到925億美元。然而，摩通行政總裁戴蒙婉拒提供2025年的淨利息收入指引，又相信明年表現或不及分析師的預期，兼且上季純利被撥備飆升而拖低，但該股周五早段仍升5.18%。

截至9月底止季度，摩通淨利息收入按年升2.98%至234.05億美元。期內，生息資產淨收益率（淨息差）為3.86%，按年微跌3點子，撇除債券買賣等市場收入的經調整淨息差為2.58%，按年跌14點子。淨息差跌但淨利息收入仍勉強上升，主要歸功於資產組合的部署，抵銷存息的影響。首9個月累計貸款增長為2.28%。

上季信貸減值撥備翻倍 戴蒙表示，即使美國通脹降溫，經濟依然穩定，財政赤字、再軍事化、基建開支等關鍵問題尚待化解，且地緣政治緊張局勢轉壞，或帶來深遠影響。

摩通上季純利128.98億美元，雖說優於市場預期，但按年倒退1.92%，主要是信貸減值撥備按年飆1.24倍至31.11億美元，問題主要出在貸款增長遠超整體的信用卡服務；消費者及社區銀行業務逾期90天以上的貸款佔比為1.1%，按年升0.16個百分點，但低過今年首季的1.16%。

內銀股相對美國銀行股一大劣勢是非利息收入佔比偏低。摩通上季非利息收入按年升12.25%至192.49億美元，佔總收入45.12%，其中投行費用（諮詢及承銷）按年升31.11%至22.67億美元，資產管理收費按年升14.72%至44.79億美元，佣金及其費用按年升13.54%至19.36億美元。

富國少賺11%勝預期 另一方面，「股神」巴菲特曾經的愛股富國銀行上季純利按年倒退11.32%，主要是淨利息收入按年跌10.79%所致，淨息差按年跌36點子，跟內銀不相伯仲。上季大部分時間聯儲局都未減息，該行賺的利息減少，原因是存款湧向更高息產品所致，以及貸款餘額收縮。行政總裁沙夫表示，收入來源已更多元化，且愈來愈多來自費用。

不過，富國上季純利亦優於預期，且由於商業房產的壞帳減少，股價曾升6.07%。

美國銀行股季績概覽