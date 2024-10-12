華潤飲料傳下周招股籌62億

消費股「炒氣」旺盛之際，市場消息指，華潤飲料預計下周二至五（15至18日）招股，集資規模介乎6億至8億美元（約46.8億至62.4億港元），預期本月23日掛牌。

該公司上月下旬通過上市聆訊，今年首4個月收入按年增長5.33%至41.49億元（人民幣‧下同），包裝飲用水產品收入按年增長2.66%至37.2億元，佔整體收入近九成。其中，桶裝水產品收入按年倒退2.56%至1.44億元，細樽裝按年升0.81%至23.17億元，中、大樽裝按年升6.94%至12.58億元。

包裝飲用水毛利率49% 華潤飲料去年毛利率擴大2.99個百分點至44.65%，本年首4個月按年升3.76個百分點至47.11%，其中包裝飲用水毛利率約49%，比飲料高約18個百分點。4年前農夫山泉上市時招股書亦顯示包裝飲用水是毛利率最高的產品。

華潤飲料更新後的招股文件提到，涵蓋茶、果汁、咖啡和運動飲料的飲料產品分部，今年毛利率保持相對穩定，儘管組合變化令平均售價下降，原材料市價下跌且生產效率有所提高，抵銷跌價的影響。

該企的股本回報率（ROE）方面，2021年、2022年及2023年分別為20.7%、18.9%及20.1%。