印度股債月內走資454億 盧比創新低

除了日本，印度為另一個近日在全球資本市場「失寵」的亞洲地區。雖然印度央行日前繼續凍息，連續10次維持基準利率在6.5厘不變，但由於貨幣政策委員會將政策立場由「撤銷寬鬆」調整至「中性」，明顯傾向為4年來首次降息做準備，難怪外資從印度股市和債市大額流出，拖累盧比兌每美元昨跌穿84水平，創歷史新低。

盧比匯率弱勢持續，昨日一度見84.126，卻非無迹可尋，尤其是強於預期的美國通脹數據抑制美元跌勢。外媒數據顯示，10月以來，外國資金從印度股市中撤出57億美元，及從債市中撤走1.25億美元，即合共58.25億美元（約454.35億港元）。

印度新韓銀行（Shinhan Bank India）副總裁Kunal Sodhani認為，盧比匯率分別在83.98及83.99兩個重大關口曾獲印度政府入市支持，但外資自印度股債兩市流出量相對強勁，特別是股市。而盧比失守84水平過後的走向，關鍵還看印度央行何時再出手干預。惟有分析指，只要盧比波動不太劇烈，估計印度央行將藉此保持盧比在外匯市場的競爭力。

市場估明年經濟增6.8% 對於印度經濟展望，澳新銀行在報告預期，2025年度印度經濟按年或增6.8%，雖然低於印度央行預測的7.2%增長率，但仍算強勁表現。該行指，高頻數據顯示，消費者信心或有減弱，但商業資本開支終見復甦迹象，且服務出口持續對沖貨物出口呆滯的影響。