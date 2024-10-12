A股調整 周挫3.5% 外資照撐一年飆五成

中資股單周吸三千億破紀錄 美銀籲逢低布局 中國人民銀行搶閘啟動「證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）」，比財政部更快出實招救市，但滬深股市3大指數昨全線回吐，落得與港股恒生指數同一命運，連續3周升勢齊斷纜。不過，仍有華爾街中人為中國資產搖旗吶喊，更有預期A股一年內飆逾五成，而外界憧憬財政部增量刺激措施，中國股市錄創紀錄的最大單周資金流入，或預示財政刺激足以抵銷通脹恐仍低企的衝擊，並「真金白銀」對A股「金十」10月表現投信任票。

巴克萊援引EPFR數據指，截至周三為止一周，整體中國股市出現390億美元（約3,042億港元）資金流入，來自內地及外國投資者分別佔300億美元及90億美元，均為新高，造就整體新興市場亦破紀錄地吸資410億美元。

內地預告下周一由國家市場監督管理總局、工信部、司法部及國家金融監督管理總局聯手舉行發布會，以介紹加大助企幫扶力度有關情況。

A股則持續調整，滬深兩市成交額連續3日縮量，昨日兩市主板成交僅錄1.57萬億元（人民幣‧下同）。滬綜指更一度失守3,200點，收市跌2.55%，報3,217點，10月首周轉挫3.56%。深圳兩大指數跌勢更傷，深成指及創業板指數分別收跌3.92%及5.06%，雙雙連跌3日，一周累計分別回落4.45%及3.41%，收報10,060點及2,100點。

其他券商亦積極為大市盛況做足準備，內媒指，一些投資者收到券商通知，將延長營業部營業時間。有龍頭券商位處上海的營業部通知客戶，其營業時間自周四起延長，包括周一至周五延長至晚上8時；周六及日營業時間為上午9時至下午5時。

17措施防範期貨風險 監管部門同樣嚴陣以待，中證監等部門發表意見，有關加強監管防範風險促進期貨市場高品質發展，共涉8方面的17項重點措施。首項就是嚴格監管期貨交易行為，將落實帳戶實名制、交易者適當性等監管要求；嚴厲打擊期貨市場違法，抑制過度投機及加強期貨公司全過程監管等。

基於A股估值、動能以至趨勢變化等要素已萬事俱備，市場調研機構Renaissance Macro Research聯合創始人兼主席Jeff deGraaf預計，滬深300指數在未來12個月將觸及6,000點，以昨日收報3,887點計，潛在升幅逾54%。這位華爾街老將稱，打滾35年以來，幾乎沒有見過如此具備天時、地利、人和的長期牛市。他又指，內地股市於9月一度試探年內低位之際，當時中國政府推出連串刺激措施絕非巧合。

美銀策略師哈特尼特（Michael Hartnett）亦建議逢低買入中國資產，預計隨着內地經濟增長預期有望獲調高、債券收益率上升，中國資產配置將會增加，又認為當局想用資本市場提振信心和需求。要留意，中國10年期國債孳息率昨因股市捱沽而跌至2.146厘。

全周累收水1.34萬億 人民幣匯率方面，昨由官方開出的人民幣中間價報7.0731兌每美元，按日略為上調11點子。人行全日進行942億元的7天期逆回購操作，利率持平在1.5厘，計及2,780億元的14天期逆回購到期後，單日淨回籠1,838億元，全周累計「收水」規模約1.34萬億元。

A股3大指數盡失10月升幅