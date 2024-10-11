救市一浪接一浪 華穩經濟打硬仗

內地救市政策不絕於耳，市場一時摸不清財政政策的刺激規模，港股先升後回調，內地股市更回吐本月漲幅。不過，現時內地經濟之所以面臨下行壓力，絕非一日之寒，尤其是樓市泡沫爆破的後遺症嚴重，即使全力放大招，打硬仗，也不可能一時三刻能藥到病除。說到底，得對症下藥，不足的地方要加強，矯枉過正的地方也得及時修正，否則舊酒新瓶，非但資本市場盛宴難持續，亦難化解當前的經濟危機。

中央於上月底的重磅會議承認「當前經濟運行出現一些新的情況和問題」，而較早前的會議亦把本來只是網絡潮語的「內捲」寫入公報，充分意識到過度競爭對經濟的危害，可見當局一向沒有諱疾忌醫，中外資金以真金白銀肯定的就是這種態度。

之後就是「言必信，行必果」，央行周四落實首階段「證券、基金、保險公司互換便利」，配合嚴厲整治股市亂象、提升企業管治、維護股東權益的「組合拳」推動長期資金入市，收市後輪到司法部和國家發改委出場，以打鐵趁熱的姿態推出《民營經濟促進法案》的草案展開公眾諮詢，加強對企業家的權益保護，調動中國人的精明和勤勞，推動產業升級。

財政刺激是毋庸置疑的事，因本輪救市的特點是全面，央行多次強調單靠「放水」不能完全解決問題，事關今年來的信貸數據反映民間部門無力且無意增加貸款，亦即宏觀經濟學上的「流動性陷阱」。至於市場盼望規模有10萬億元人民幣甚至更多，「用錢把經濟砸醒」，某程度上出於對中國資產明明不乏實力但估值低殘的心有不甘，可以理解，但結合促消費和惠民生、促進中低收入群體增收的方針已擺在眼前，況且美國拉攏發達國家不斷升級對華圍堵，為將來留一手亦無可厚非。

就算外圍局勢兇險，中國亦絕非沒有天時地利。別的不說，日前再創新高的美股也絕非一片大好，早年對於中國資產的一沉百踩，一樣可以應驗在美國身上，「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡現金儲備迭創新高，近期又不停沽售持股已久的美國大銀行，套現百億美元，又計及次季拋售市值長期冠絕全球的巨型科技企業，可知在這位股壇老將的眼中，可賺取豐厚回報的投資機遇着實不多，難怪投資名宿都引以為戒，不敢對美國市場老神在在。如是者，逐利的資金看見中國股票還不心動？

全球最大不確定性，是共和黨總統參選人特朗普勝算不容小覷。迄今他的經濟政綱不斷強調減稅，還富於民，似已故前總統列根乘着蘇聯經濟疲憊，以大幅減稅「谷行」美國，拉闊與地緣政治對手經濟實力差距，而為了填補財政缺口，就打算對華大幅加徵關稅。

姑勿論經濟學家警告這反會令美國陷入列根上場前的滯脹，就算中國當前經濟苦於內需不足，也早已融入全球，德國極力反對歐盟提高中國電動車進口關稅即為明證。憑着全面的救市方案，中國經濟有逐漸企穩復甦的希望，股市步向「慢牛」，脫離估值窪地。所謂「財不入急門」，中美誰笑到最後尚未可知。