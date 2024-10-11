專家樓評：銀行定按降利率波動風險

置業人士傾向選用浮息按揭，根據金管局住宅按揭統計，8月份銀行同業拆息按揭（H按）選用比例報88.6%，最優惠利率按揭（P按）的使用比例報6%，定息按揭計劃連續19個月保持0%。不過，近期市場推出了限時定息按揭計劃，與一般浮息按揭有何分別？選用哪一種按揭較慳息？

按證計劃貸款設上限 浮息按揭及定息按揭最大的分別在於息口變動對按揭息率的影響，浮息按揭的利率會根據香港銀行同業拆息（HIBOR）或港元最優惠利率（Prime Rate）波動，定息按揭則可以在指定時段內鎖定按揭息率，保證息口不會受到外界因素影響，每月供款較為穩定，業主不用擔心利率波動的風險。

近年市面上只有按揭證券公司有提供定息按揭計劃，並分為10年、15年及20年期供選擇，該計劃每宗上限為1,000萬元，但按息分別為4.99厘、5.14厘及5.29厘，息口雖然固定，但仍高於一般H按及P按的按息，因此近年定按計劃選用比例一直保持0%。

即使上月按證公司調低其按息至4.74厘、4.89厘及5.04厘，但吸引力未見增加。

近期大型銀行均推出限時定息按揭計劃，提供最多4個定息年期供用家選擇，分別為兩年、3年、4年及5年，定息期的年利率介乎3.15至3.35厘，較現時普遍H按及P按實際按息3.875厘為低，選擇多並且具競爭力，可讓買家根據自身條件而作出合適選擇。

定息期內減業主負擔 假設貸款額500萬元，年期為30年，如選用普遍H按或P按計劃，息率為3.875厘，每月供款為23,512元；若選用上述大型銀行最低按息的5年期定按計劃，利率為3.15厘，每月供款更可減少2,025元（8.6%）至21,487元，業主可即時慳取更多利息開支。

定息按揭可減低置業人士面對利率波動的風險，把按揭利率鎖定一段時間，使財務負擔更為穩定，是一個值得考慮的選項。對於某類型的客戶如非固定收入人士，他們在收支較緊張的供樓初期，想有更好財務預算，建議可考慮選用定息按揭。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明