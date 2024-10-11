渣打推低息定按鎖定3.25厘

繼滙豐銀行及中國銀行（香港）後，渣打銀行推出首兩年及3年的定息按揭計劃，息率均固定為3.25厘，其後息率將以最優惠利率（P息）減1.5厘計算。分析相信，按揭戰仍會持續一段時間。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，渣打今次推出的兩款定息按揭計劃具競爭力，息率比現時銀行新做H按（以港元拆息計價）及P按計劃的按息3.875厘，低出0.625厘。

按揭戰料持續 他續指，定息按揭計劃一向作為銀行的短期推廣優惠，現時銀行紛紛推出低息按揭計劃吸客，預示美國明年將會繼續進行減息，相信按揭戰仍會持續一段時間。

港元拆息（HIBOR）昨日幾乎全線上升，只有與樓按相關的一個月HIBOR微跌不足0.01厘，報4.41524厘；至於反映銀行資本成本的3個月HIBOR微升至4.36119厘，跟兩個月期剛好一樣。由於港股轉強，隔夜HIBOR跳升逾0.19厘，達4.60893厘。然而，金管局昨日未有啟動貼現窗操作。

星之谷按揭行政總裁莊錦輝提醒，日後或有更多銀行推出各種按揭計劃及現金回贈，正考慮上會者宜「貨比三家」，仔細評估各項條件和按息。

中原按揭董事總經理王美鳳稱，再有大型銀行推出低息定按計劃，反映銀行對樓市及置業人士的正面支持，以及對樓按積極。以銀行推出更多低息定按選擇，加上本港減息周期啟動後樓市正在回暖、新盤起動推售銷情理想，二手交投明顯增加，在諸多利好因素下，可再加強買家入市信心。她又指，近日新出的低息定按未設有現金回贈，目前市場上按揭現金回贈仍主要介乎貸款額0.1至0.3%，應該不會影響用家選擇低息定按計劃。