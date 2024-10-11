二手見紅：太古城連環蝕讓 兩房688萬沽4年貶30%

二手樓價愈跌愈有，即使最具指標的藍籌屋苑，鰂魚涌太古城單日出現至少兩宗蝕讓，有兩房單位劈價至688萬元成交，約4年帳面貶值約30.5%。

中原張光耀表示，上述單位為鄱陽閣中層A室，實用面積約583方呎，有裝修，可望海景，9月初以890萬元放售，同月中降價至750萬元，累減202萬元成交，呎價約11,801元。原業主於2020年以990萬元購入，帳面蝕302萬元。

該行趙鴻運指，同項目寶安閣低層E室兩房戶，實用面積約602方呎，客廳連接公用平台，有裝修，4月下旬叫價950萬元，因仍有租客不能睇樓，原業主移民急讓，終累減300萬元，以650萬元沽貨，呎價約10,797元，持貨約10年帳面仍蝕50萬元。

御半山II帳輸四成 新界半新盤蝕本貨有捧場客。萬怡置業龍超君稱，屯門御半山II期2B座高層H室一房戶，實用面積約305方呎，叫價330萬元，放盤僅兩天吸引近10組客睇樓，終搶高至340萬元售出，呎價約11,148元，原業主持貨約4年，帳面虧蝕約248萬元，貶值約42.2%。單位租金回報料約4.5厘。

世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山迎海‧星灣御25座中層D室，實用面積約498方呎，放盤約3星期，以665萬元成交，呎價約13,353元，約6年帳蝕180萬元，貶值約21.3%。中原凌活忠指，荃灣海之戀6座低層C室套四房戶，約一年累減530萬元，售價1,770萬元，呎價約15,405元，約7年帳面跌價約14.6%。

海日灣跌價四千萬 資料顯示，大埔白石角海日灣一幢洋房以7,900萬元登記易手，約5年帳面貶值4,000萬元或約33.6%。西南九龍御金•國峯3座高層戶，以2,600萬元登記轉手，較2012年一手購入價低約28.4%；兩物業由同一批業主持有。