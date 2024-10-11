逾千伙新盤長假搶客

新地副董事總經理雷霆表示，天璽‧天最新招標售出的單位均屬標準戶型，成交價介乎2,204萬至7,288萬元，呎價約24,592至36,568元。當中，成交價及呎價最高為第3座（Peak Tower）40樓A室，實用面積1,993方呎，四房雙套間隔。

新地代理總經理胡致遠稱，項目本周累計招標售出共21伙。由於接獲不少特色單位的查詢，相信快將有更多成交消息公布。資料顯示，該盤正式開售後，6日內以招標及價單形式共沽225伙，套現逾25億元。

Blue Coast II料短期加推 月內有望開售的長實集團( 01113 )香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，今日起正式對公眾開放示範單位及收票。集團營業部首席經理郭子威表示，會視乎收票情況，有機會短期內加價加推新一批單位。

長實營業部助理首席經理楊桂玲指，價單提供的「Blue Coast粉絲210天付款計劃」，吸引不少向隅客，會額外安排100名同事協助處理文件。利嘉閣地產於THE SOUTHSIDE商場，開設該盤專門店。

長實的沙田名日‧九肚山招標售出一伙向海單位。該公司營業經理詹勳榮指，第1座12樓A室四房戶，實用面積1,213方呎，成交價逾1,949萬元，呎價約16,070元，成交價較預期高出約5%。

DOUBLE COAST I接近千查詢 會德豐地產牽頭的啟德DOUBLE COAST I，正伺機而動。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，項目自上月命名後已接獲近1,000個查詢，將在下周施政報告發表後再落實銷售部署，有機會公布價單。

他續指，集團旗下啟德住宅項目，今年已錄317宗成交，總成交金額約46億元。而中原地產為DOUBLE COAST I於啟德設立專門店。此外，萬科香港發展的長沙灣連方II，昨上載價單4號，提供38伙，折實平均呎價約25,821元，開放式戶折實價515萬元起。該盤周六及周日共發售21伙。

郭子威（左五）指，Blue Coast II的示範單位今日起正式對外開放。左四為楊桂玲。 黃光耀（左三）稱，DOUBLE COAST I有望下周落實銷售部署。