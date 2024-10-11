簡訊一覽
●舜宇光學(02382)公布上月的出貨量，手機鏡頭按年升6.3%至逾1.18億件，車載鏡頭按年升12.7%至931.4萬件，但手機攝像頭模組按年跌29.6%至3,677.1萬件，理由是公司專注中高端且產品結構顯著改善。
●中國建築連日於場內減持光大證券(06178)，周二再沽售67.54萬股，每股均價為11.5778元，為月內第3度減磅，最新持股已降至17.33%。
●中國乘聯會初步統計，9月份內地乘用車零售量206.3萬輛，按年及按月分別升2%及8%；新能源汽車佔112萬輛，按年及按月分別多51%及9%。
●中銀航空租賃(02588)公布，9月底自有、代管及已訂購的飛機共693架，自有飛機利用率保持在99%。上季共執行70項交易，包括承諾購買19架飛機、交付7架飛機、售出6架自有飛機，簽訂35項租賃承諾。
●蒙牛乳業(02319)公布，盧敏放由於投入更多時間於個人事務和家庭，昨辭任執行董事、董事會副主席等職務，同時委任王希為非執行董事。
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