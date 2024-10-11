股壇MasterMind：科技股有力反彈 吼騰訊阿里

港股兩日累跌逾2,400點後，昨曾反彈985點，但其後升幅收窄，收市升614點，重上21,000點。人行落實互換便利，首期規模5,000億元人民幣，即日起接受申報，加上憧憬財政部周六發布會，港股回調結束？現時市況有甚麼板塊、個股值得關注？

光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）稱，財政部周六發布會或提及發行特別國債，但金額未必如市場預期達兩萬億元人民幣。惟他指中央近期頻出招，反映其救市決心，能給予市場足夠信心，並憧憬未來會推出更多措施救市，因此即使發行特別國債額度遜預期，料對市場情緒影響有限。

港股方面，伍禮賢指，近幾日港股成交雖上升，但未能推動港股向上，顯示市場資金博弈情況激烈。伍認為港股之前升勢過急，出現超買情況，近日回調幅度只是之前升幅一半，若能穩守20,000點，仍屬健康回調，有利港股後續發展。

伍禮賢亦於節目分享車股、內需股、內房股等看法，想了解更詳細分析，可掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。