美向洛陽鉬業發炮 指阻礙對手開採鈷

洛陽鉬業股價走勢

控制全球三分一供應 鈷是製造鋰離子電池的重要材料，用於電動車電池及無人機等設施。消息指，現時洛鉬已控制全球逾三分之一的鈷供應，加上集團位於剛果的銅鈷礦正以創紀錄的速度投產，帶動洛鉬超越嘉能可（Glencore）成為鈷礦開採領域巨頭。

美國國務院負責經濟事務的副國務卿費爾南德斯（Jose W. Fernandez）不諱言，洛鉬的行為帶有「掠奪性質」，原因是他們非但沒有減少庫存，而且不停增加鈷的銷售，損害了市場競爭力。

洛鉬則反駁稱，由於儲存鈷成本非常高、效率又低，「佔據主導地位並不代表他們有戰略或商業優勢」。資料顯示，洛鉬成立於1969年，是國有企業，當年核心業務是將鉬予以加工。時至今日，洛鉬近四分之一的股份已經由全球最大的電動車電池製造商寧德時代透過子公司持有，同時寧德時代在洛鉬董事會中設有兩名代表。