本田9月內地銷量升 首3季挫三成

外資車企今年來在華銷情兵敗如山倒，但近月表現略見起色，未至於「老貓燒鬚」。日本老牌車企本田（Honda）昨日公布9月內地的終端汽車銷售數據，按月回升約10%至近6.26萬輛，惟按年計仍勁挫逾42%。總結首9月銷量合共約58.8萬輛，按年跌近30%。

GM上季在華銷情增14% 另一美國車企「老大哥」通用汽車（GM）同日都公布上季在華銷情，按季增長約14%，至逾42.6萬輛車，升幅是自2022年第三季以來最勁。GM又提及，上季他們的新能源車銷量首次超越內燃機汽車，銷量逾22.4萬輛，佔通用汽車上季在華銷量的52.7%，按年升幅60.7%。

奇瑞傳俄羅斯組裝汽車 GM中國總裁希爾（Steve Hill）稱，他們正在為內地銷量及市佔率建立增長動力，重點放在銷量增長以及成本控制，力求恢復在華盈利能力。

內地車企方面，跟華為合作開發「問界」新能源車的賽力斯預告今年首3季收入飆逾5倍，轉賺32億至38億元人民幣。

另外，日前有傳謀求分拆汽車業務來港上市的奇瑞汽車，據報開始着手在俄羅斯組裝汽車，當中涉及接手福士（Volkswagen）及平治（Mercedes-Benz）在俄的空置廠房，製成後會於當地以作銷售。

消息又指，近乎佔俄羅斯乘用車銷量五分之一的奇瑞，還向俄國進口了幾乎完工的車輛，並在當地的3家工廠完成組裝，他們亦正押注俄羅斯市場的強勁需求，原因是俄羅斯國內市場產能有限，況且生產能力又未被充分利用。