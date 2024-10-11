36%日企憂上半年盈利遜預期 車廠佔多

日本股市去年以來搶奪不少資金，日本財務省公布，截至10月5日止的一周，再有9,193億日圓（約479.38億港元）的外資湧入日本股票和基金，為連續兩周掃日股，可見他們的熱情未有被中資股狂牛所影響。然而，日經研究公司（Nikkei Research）一項針對日本企業的調查發現，36%預計「恐無法實現」2024財政年度上半年（4月至9月）的盈利預測。

海外業務匯兌收益恐減 上述調查於9月25日至10月4日進行，可以反映早前日圓淡倉及套息交易拆倉潮對日企的衝擊，事關圓匯當時暴漲，市場頗為擔心日企海外業務的匯兌收益突然「少一截」，縱使只是帳面上的數字遊戲，也可能導致上市公司無法實現原先以弱日圓制訂的業績指引。

正面地說，18%的受訪企業預計業績會超出最初預期，並有45%表示「正實現目標」，所以對日股來說，調查結果也不是太壞，而且要留意的是，預期上半財年業績「交唔到數」的企業，不少在以汽車相關企業為主的交通運輸設備產業，這與日系車在內地捱打不無關係。

擔心業績恐未能達標的公司多歸因於銷情放緩和成本上漲；一家化學企業的經理抱怨日本經濟疲軟拖累日圓偏弱，促當局採取措施。調查顯示，70%受訪企業預計，到明年3月底即本財年結束時，日圓兌每美元將處於140至150之間，21%估130至140日圓；另有33%主張政府托匯。

Seven & i削年度溢利指引 在調查出爐不久，日本7-Eleven母公司Seven & i宣布，下調明年2月底止本財年的經營溢利指引26.05%之多，新指引意味按年倒退24.56%，比較好的消息可能是公司證實Circle K便利店的母公司提高了收購價。

之所以預期本財年業績大倒退，且遠差過市場預期，原因首先是便利店業務銷情欠佳，其次乃新業務的開支。一如外界流傳，該企宣布大刀闊斧改革，主旨是專注發展便利店業務，更準備將公司改名為「7-Eleven Corp.」；同時將把31項包括超級市場等其他零售業務打包成一家日後會上市的控股公司，為其引入戰略合作夥伴。