迅銷多賺25%又破頂

收入多12% 北美增長最佳 柳井正透露，正為相關財務及發展目標制訂具體的準備和計劃，強調人才是公司未來發展最重要的一部分。

上財年，迅銷收入約3.1萬億日圓，按年增長12.19%。其中，海外UNIQLO收入約1.71萬億日圓，按年升19.11%，收入佔比55.15%，第二年貢獻逾50%。若按地區劃分，北美收入增長最為強勁，達32.8%，收入為2,177億日圓；南韓與東南亞、印度及澳洲地區收入全年升20.2%至5,405億日圓。大中華地區按年漲9.2%至6,770億日圓。

資深執行董事、首席財務官岡崎健坦言，中國內地市場上半財年（截至今年2月底止半年）銷售表現強勁，下半年度則欠佳，主要受去年高基數、消費情緒低等所影響，目前正積極進行事業結構改革，包括強化店舖拆舊建新、品牌建設，以及各個店舖經營等，以返回成長軌道。

看好中國 大中華擬開60店 他同時派「定心丸」，對中國內地市場中長期前景保持樂觀，在電商業務表現強勁帶動下，預期本財年中國內地UNIQLO銷售可保持雙位數增幅，而同店銷售額亦會上升，未來會加強實體店與電商的合作，料經營溢利率可輕微改善。

該集團同時公布本財年業績預期，預計股東應佔溢利3,850億日圓，增長3.5%；收入3.4萬億日圓，增長9.5%；經營溢利5,300億日圓，增長5.8%。集團預計全年每股股息450日圓。

迅銷將繼續以海外UNIQLO業務為重心，預計明年8月底，海外UNIQLO門店增加150間，扣除擬關閉的70間後，意味淨增加80間，總數將達1,778間。

至於日本UNIQLO的門店數將為797間；GU門店達489間；全球品牌門店634間，總計各事業分部門店達到3,698間。

岡崎健指出，大中華區計劃開設60間門店，但強調不是淨開店數目，會審視現有分店的效率，也會小心選址。資深執行董事、UNIQLO總裁兼首席運營官塚越大介補充，集團非追求門市數量，更着重門店的質素，海外分店均由當地人負責，會繼續培訓人才。

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