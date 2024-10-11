Yen曾失守149 加息升溫

日圓兌每美元匯價再度逼近150重大關口之際，日本央行副行長冰見野良三「出口術」，表示日本經濟已開始復甦，同時日本的貨幣政策也在發生變化，又稱如果經濟前景企穩，日本央行將加息，隨即令市場對日本央行加息的預期再次升溫，圓匯跌勢略為放緩。

昨日早段日圓曾低見149.55，意味每百日圓曾跌穿5.2港元，一度觸及5.197水平，之後日央行官員言論稍為阻截圓匯急跌走勢。

巴郡發日圓債 5年最多 反觀日經平均指數高開297點，雖然升幅亦見收窄，午後一度僅升4點，但全日收升102點或0.26%，收報39,380點，仍連升兩日，連續兩日企穩在39,000點之上，或與股神巴菲特旗下的巴郡「加持」有關。

外媒引用文件顯示，巴郡將再度發行日圓債券，規模為2,818億日圓（約146.85億港元）多期限債券，將由7部分組成的債券定價，債券期限從3年到30年不等，這是巴郡自2019年以來發行的最大規模日圓計價債券。其中，3年期涉資1,554億日圓，佔比約55%，5年期則涉580億日圓。據報，今批日圓債比原定增加了期限較長的債券，並放棄擬議的15年期債券。除3年期之外，其他期限的債券都提供比4月發行的同期限日圓債更高溢價。

今次發債引起市場猜測巴菲特或會增加對日本資產的投資，因巴菲特曾利用在債市籌集的日圓資金來購買日本公司的股份。雖然今批日圓債資金擬用於一般公司事務，但有分析預計，巴郡大有可能會投資銀行、保險公司及航運商等日股，或有助推升日本股市。

日圓近日走勢