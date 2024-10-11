英地產界看好來年樓價

英國已進入減息周期，樓市前景獲看好。英國皇家特許測量師學會（RICS）公布9月住宅市場調查顯示，無論需求、銷售、新盤推出皆見復甦。報告內的樓價平衡指數錄得正11%，較8月的零、7月的負16%顯著增長，也是自2022年10月以來首次轉正。

該平衡指數是向測量師和中介等地產專業人士發出問卷，調查看漲和看淡受訪者百分比之間的差距。再細問之下，正12%專業人士認為未來3個月樓價會上漲；未來12個月看漲的更錄正54%，是自2022年4月以來看得最牛，並且全英所有分區的專業人士都對未來一年樓價有正面看法。

上月租務需求續揚 RICS分析部主管Tarrant Parsons表示，本次調查結果再次展現了房地產市場活動前景光明，近期按揭利率下跌繼續支持着買家的需求復甦。展望未來幾個月，英國貨幣政策將進一步放鬆，為市場創造出更有利的條件。

住宅租務方面，租金平衡指數9月為正39%，與8月數字持平。租務需求指數則由8月的正11%升至9月的正22%，該數字暫時低於2023全年的平均值正38%。然而，業主放盤活動指數由8月的負21%，進一步降至負29%。RICS總裁Tina Paillet認為，部分原因是近期的法案對租戶的保障增加，令業主放盤意欲下降。她說，租務需求持續大於供應，對租樓人士帶來壓力。