卡游未獲中證監批准 推遲來港上市

近期新股市場隨股票市場回暖，惟有企業的上市大計因合規問題受阻。內地動漫主題遊戲卡及文具製造商卡游仍未取得中國證監會批准，將推遲在香港上市集資最多5億美元的計劃。

遊戲卡近年在內地小學生群體中興起，導致的沉迷問題成為社會熱話，內地官媒7月曾廣泛報道相關問題。有傳相關報道令這宗新股上市蒙上陰影。事實上，卡游1月時遞交的上市申請已經失效，暫未見其重新遞表。中證監在今年2月23日收到其上市備案材料，現時狀態作為「補充材料」階段。

毛戈平再申掛牌 不過，這並不代表內地放慢中資企業境外上市的審批。中證監資料顯示，內地電子產品回收公司閃回科技已取得上市備案通知書，獲准在聯交所發行最多6,764.7萬股，意味下一步可以進行聯交所上市聆訊，若能通過，則可展開招股。澤輝生物科技及湖北香江電器昨遞交主板上市申請。

另外，內地高檔化妝品公司毛戈平再次向聯交所申請主板上市，重新啟動首次公開招股（IPO）。公司今年上半年收入19.71億元（人民幣‧下同），純利4.92億元，按年增速俱為41%。值得留意的是，毛戈平在今年4月遞交上市申請前豪派股息，在今年2月及4月兩度宣派股息5億元，並分別在宣派後下一個月支付。在2021年及2023年亦曾派息，分別4,000萬元及2.5億元，今年所派股息遠超此水平。