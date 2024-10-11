滙控傳重組架構慳逾23億成本
滙豐控股(00005)新任行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）上任一個多月期間，已經頻頻傳出節流消息。據外媒最新報道，預計10月底會公布「縮皮」計劃，藉以削減成本最多3億美元（約23.4億港元）。滙控股價昨曾升1.4%，收市升0.51%，報68.15元。
瞄準資深銀行家
繼上周該行擬通知部分銀行家減少年底出差商旅之後，今次消息同樣瞄準資深銀行家身上。艾橋智可能計劃通過針對資深銀行家的重組方案，減少高級管理層架構重疊的問題，以節省去年集團總成本的1%。這或影響到高級管理層及一些更重要的職級，不僅是薪酬最高的階級，也是成本所在。
在擬訂計劃之中，滙豐商業銀行部門與環球銀行及市場部門有機會合併，作為上月艾橋智履新後削減集團成本的第一步，目前相關籌備工作已屆後期階段。該報道又提到，目前考慮的一個方案是讓滙豐亞太區聯席首席行政總裁羅銘哲（Surendra Rosha）負責商業和全球銀行業務，讓市場和證券服務全球主管Patrick George負責市場業務。
早於艾橋智上任前，滙控已公布首輪高層人事變動，包括3名高層離職，10月1日生效。原任環球工商金融業務（CMB）行政總裁的歐柏賢（Barry O'Byrne）現已轉任財富管理及個人銀行行政總裁，但他的CMB職位目前尚未委任接任人。此外，集團亦正在物色一位新的財務總監人選，因艾橋智在過渡期內還在繼續擔任財務總監職務。
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