滙豐估港樓價明年漲5%

上調地產股目標價 發展商零售收租最受惠 股市回升，為普遍投資者創造了財富效應，樓市活動亦因而增加。然而，樓價真正有意義的復甦，或要到明年才得見。滙豐環球研究發表報告，將明年住宅樓價預測，由原來的升2%，上調至升5%，認為屆時才扭轉自2022年的價格下跌趨勢。除了因為股市助攻之外，減息周期開始，以及內地一連串的政策催谷經濟，都加快了本地樓市基礎的回復。

該行又認為，目前地產股仍未全面反映所有正面因素，特別是發展商和零售物業業主相信會最受惠，將有利於收窄股價較資產淨值的折讓，故該行上調多隻地產股目標價平均逾兩成。

財富效應帶旺奢侈品商場 至於樓市，該行認為，短期內樓價仍然有壓力，但相信住宅成交量會逐步上升。正面的財富效應將令準買家更有信心入市，以及消費者對高端產品恢復興趣。這為零售物業業主，特別是奢侈品商場的業主帶來佳音。另外，人民幣和日圓匯價重拾上升軌道，也或將減慢人們到內地和日本旅遊，利好零售收租股，和這些股份派息的能見度。

事實上，本港樓市走勢仍然反覆，代理行一份反映主要二手屋苑樓價的指數繼之前回落後，最新數字按周再次回升，漲幅約0.18%，但今年仍累挫約7.54%，期間以新界西跌幅最大。

中原城市領先指數（CCL）最新報136.11點，按周回升，指數仍為逾8年次低，比較今年撤辣前的低位143.02點，則低出約4.83%；與2021年8月的歷史高位相比，亦已累跌約28.86%。

樓價指數回升 仍處8年低 其他上升的指數，還包括大型屋苑領先指數，最新報136.52點，按周上升約0.16%。而中小型單位指數及大型單位指數分別報135.19點與140.63點，按周上升約0.21%及漲約0.04%；而該3項指數仍處於逾8年低位。

另外4個分區指數則3跌一升，以九龍按周挫約0.87%最大，最新報132.58點，並連跌兩周共2.65%。其次是新界東報149.28點，較上一周挫約0.5%；新界西則報126.07點，按周跌約0.15%，連跌兩周共跌約1.81%。至於港島按周反彈，最新報135.51點，顯著上升約2.48%，結束兩周連跌。

若以今年計算，新界西指數暫累跌約8.64%，挫幅為各指數中最大，其他分區指數期內跌幅亦大。新界東及港島分別下調約7.45%與約6.97%，九龍則挫約6.49%。該公司研究部高級聯席董事楊明儀預計，CCL有望回穩，相信短期在135至137點間窄幅爭持。

滙豐上調地產股目標價