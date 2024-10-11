美上月通脹超預期 首領救濟逾一年高

上月美國通脹超預期，因「貼中」2008年金融海嘯而聲名大噪的「末日博士」魯比尼警告，一旦共和黨總統候選人特朗普重返白宮，美國遭受滯脹衝擊的風險將大大增加。

9月份美國消費物價指數（CPI）按年升幅降至2.4%，但高過預期，且剔除食品和能源後的核心CPI，按年升幅回升0.1個百分點至3.3%，同樣高於市場預期。

道指曾挫143點 至於上周首次申領失業救濟人數初值升至25.8萬，超預期，且是去年8月之後新高，前周持續申領人數亦升至186.1萬，高過預期。

聯儲局上月議息會議的紀錄則顯示，一些官員傾向更漸進地減息，但多數同意通脹上升風險已減弱，就業市場下行風險卻有所增加。既然聯儲局對就業的重視提高，10年期美國國債孳息率在通脹揭曉一瞬間逼近4.1厘便回落。美股周四早段偏軟，道指曾跌143點，低見42,368點；上日破頂的標指曾跌24點，低見5,767點：以科技股為主的納指曾跌130點，低見18,161點。

著名經濟學家魯比尼表示，特朗普擬徵收更高關稅、把美元貶值、對非法移民採取強硬立場，恐使經濟放緩卻刺激通脹，其復辟的滯脹風險，比對手賀錦麗當選高得多，而中東緊張局勢亦是物價的潛在催化劑。

他對美國科技巨頭不太悲觀，因為人工智能（AI）將徹底改變世界，問題是這不會在一夜之間發生，建議投資者持有黃金、短期債券及美國通脹掛鈎證券（TIPS）。

債王：牛市近尾聲 「債券大王」格羅斯則稱，過去幾年的美股牛市已近尾聲，就算不至於陷入熊市，升勢也將放緩，投資者應預期回報下滑，建議將股票持倉維持於平均水平，並專注防守股，及持有小量債券。

「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡進一步拋售美國銀行（BofA）的股份，累計套現過百億美元，這位「老債王」稱，巴郡持有的現金比例創新高恐是股市未來走勢顛簸的警號。在他看來，現時美股風險包括估值高、地緣政治、聯邦政府債務高企，以及可能出現的企業增值稅。

特斯拉AMD早段軟 企業消息方面，市場靜待特斯拉（Tesla）發布無人駕駛的士（Robotaxi），該股曾跌3.61%；同樣準備發布新產品的超微半導體（AMD）曾跌1.67%，事緣有券商潑冷水，勸投資者不要寄望新的AI晶片能大幅追趕英偉達（Nvidia）。

連鎖薄餅店Domino's Pizza上季美國同店銷售按年升3%但不及預期，被指反映美國消費者縮減開支，又把本財年的全球銷售額增長指引由7%降至約6%，拖累股價早段曾跌3.67%。