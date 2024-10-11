工行等內銀或統一降存量房貸息

上月召開的中央政治局會議明確提出要「促進房地產市場止跌回穩」後，多地政府進一步出台支持房地產相關政策。如杭州明確取消新出讓用地的限價措施，新出讓住宅用地不再設置新建商品房限價要求，已出讓用地按原有合同約定執行。

三線及四線城市的房企趕推「返鄉置業」優惠吸客，包括報銷往返車費、樓價折扣、車位優惠等。其中，重慶及江西上饒等地的交通費補貼達2,000元（人民幣‧下同）至5,000元。

管理全球約90%宜家家居的Ingka集團表示，內地消費信心仍略低於全球平均，相信中央推出刺激措施後會有正面效果。