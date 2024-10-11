工行等內銀或統一降存量房貸息
上月召開的中央政治局會議明確提出要「促進房地產市場止跌回穩」後，多地政府進一步出台支持房地產相關政策。如杭州明確取消新出讓用地的限價措施，新出讓住宅用地不再設置新建商品房限價要求，已出讓用地按原有合同約定執行。
三四線城推置業優惠
杭州繼5月全面取消住房限購後，日前再推樓市新措施，包括進一步推動商品住房「以舊換新」，加大購房支持力度。同時，引導商業銀行穩妥有序降低存量房貸利率。內媒指，多家內銀已宣布調整存量房貸利率，統一降至貸款市場報價利率（LPR）減0.3厘；若低於LPR減0.3厘，則不參與調整。其中，工商銀行(01398)據報在本月25日統一調整。
三線及四線城市的房企趕推「返鄉置業」優惠吸客，包括報銷往返車費、樓價折扣、車位優惠等。其中，重慶及江西上饒等地的交通費補貼達2,000元（人民幣‧下同）至5,000元。
中海上月賣樓瀉三成
管理全球約90%宜家家居的Ingka集團表示，內地消費信心仍略低於全球平均，相信中央推出刺激措施後會有正面效果。
有電商提早大型促銷活動，京東集團(09618)宣布，下月購物優惠將於10月14日晚上8時現貨開賣，期間購買數碼產品最多可享2,000元政府補貼。針對大型家電家居商品，將升級「送新取舊」，提供電視、冰箱等大中小家電配送上門時同步回收舊機服務。
人人做記者
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