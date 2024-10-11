人行互換便利首期5千億 逾10隻中字頭A股漲停

面對10月開局大上大落的A股，中國人民銀行出手落實十一長假前預告的支持股市新工具，昨開市前宣布創設首期規模5,000億元（人民幣‧下同）的「證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）」，即日起接受證券、基金、保險公司申報，以債券、股票交易所買賣基金（ETF）、滬深300指數成分股等資產作抵押，從人行換入國債、央行票據等高級流動性資產，可望增強融資及股票投資能力。「中字頭」A股隨即爆升，滬深兩市主板成交額達2.14萬億元，連續4日破兩萬億元大關。

滬綜守3300關 深市跌 人行表明，將視情況可進一步擴大操作規模。5,000億元增量資金即將入市，券商保險可抵押股票等資產再入市，業界料資金配置首選行業龍頭的核心資產，順勢推升「中字頭」A股周四集體大漲，中鐵裝配、中船應急等逾10隻A股更漲停板收市。

不過，滬深股市3大指數昨表現分化，滬綜指曾觸底回升近4%，高見3,379點，惟全日僅收升1.32%，報3,301點，險守3,300點大關。深市兩大指數更連跌兩日，深成指收跌0.82%，深圳創業板指數再挫2.95%，分別收報10,471點及2,212點。換言之，滬綜指及深成指10月累計已雙雙下挫1.04%及0.56%，兩市主板成交亦按日縮減7,968億元，減幅約27%。

值得留意，隔晚已交代合併方案的兩大券商股國泰君安及海通證券，昨復牌後急追停賽逾月的牛市行情，兩隻A股齊漲停，H股更各飆55.07%、95.47%收市。

監管傳關注理財品贖回 然而，A股交投連日逾萬億元的盛況，或引發監管機構對理財產品贖回規模的關注。市傳金融監管部門近期向金融機構了解短期理財產品的贖回情況，以及機構因此面對的流動性壓力，以防範債市潛在的波動風險。監管部門據報要求金融機構實時監控理財產品規模變化，密切關注有關風險，目前尚不清楚監管部門會否採取進一步行動。

滬綜指近日表現