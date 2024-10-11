專家：內地增發特別國債機會高

全城靜待中國財政部明日舉行的發布會，將如何加強財政政策逆周期調節力度之際，各界專家及投資銀行紛紛揣測，連官媒亦引述中國首席經濟學家論壇理事長連平預期，財政部既已設立特別國債收支科目，表明通過特別國債增發的可能性較大，預期年底前部分專項債額度將提前下達，使用範圍或會擴大。

內地增發特別國債機會升溫外，連平預料，土地儲備及地方政府債務化解會是政策發力重點，下一步要提高宏觀政策針對性、一致性及持續性，讓市場形成穩定預期。近期積極的貨幣政策正陸續推行，他提醒，要避免不同政策效應的互相抵銷，故現階段要特別謹慎。

或加推萬億財策振內需 滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲亦預計，內地政府將加推的財政刺激措施，以配合貨幣寬鬆政策，從而提振內需和支持經濟增長。據該行基本情景預測，新財政刺激措施規模為一萬億元（人民幣‧下同），其中5,000億元用於直接刺激消費，餘下5,000億元用於「十四五」規劃的重點項目。同時，又估計當局將額外撥出一萬億元支持銀行增加的資本金，但具體落實財政措施的時間表尚未明確。

即使市場普遍憧憬內地將推新政救市，法國興業銀行指，財政部不太可能宣布5萬億至10萬億元的一次性超大規模財政刺激，亦幾可肯定不會公布明確的明年預算。不增加今年度債券發行額度的情況下，財政部可能宣布不超過一萬億元的額外支持措施，更多則有待本月底舉行的會議審批，且中央對地方的轉移支付力度可能會加大。

料增企業補貼加強就業 民生及企業補助同樣備受關注，法興估計，當局或增加企業補貼以加強就業，提高失業保險金，向家庭發放現金，提供額外資金幫助解決地方政府債務問題等。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤預計，第三季經濟按年增速可能放緩到4.2至4.4%，內地可能短期內推出1.5萬億至兩萬億元的溫和財政刺激，乃更合理的預期，明年廣義財政政策支持或再擴張兩萬億至3萬億元。若政府很快推出上述財政刺激、較快落實大部分措施，今年經濟增速有望達到4.8%，高於此前該行基準預測的4.6%。