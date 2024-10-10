專家點評：減息造就債券低吸機會

美國上周五公布9月非農新增職位達25.4萬個，失業率降至4.1%，皆好過預期，有違勞動力市場正穩步放緩的觀點。私營部門職位增長的3個月移動平均值現已回升至14.5萬個，雖不是非常強勁，但不再發出經濟衰退警號。最新比預期強的就業數據，應讓美國聯儲局在11月的議息會議上僅減息0.25厘，但預計未來數據將更弱，並導致12月減息0.5厘，即今年餘下的兩次議息會議共再減息0.75厘。

美就業市場放緩趨勢未變 美國招聘率和辭職率的跌勢，以及一系列其他數據都表明勞動力市場未來將進一步疲軟，就業增長料繼續放緩，失業率將續攀升，支持聯儲局在明年由1至6月的4次議息會議都各減0.25厘，共減息一厘，代表聯儲局在今次減息周期共減息2.25厘。

較悲觀的勞動力資訊已反映在最新公布的8月份美國勞工流動調查數據（JOLTS），招聘率已放緩至3.3%低位，創2020年中以來新低，清楚反映企業已放慢招聘速度，接下來或將轉向直接裁員以節省勞動力成本。另一方面，員工辭職率亦降至僅1.9%，同創2020年中以來新低，反映員工在目前就業市場放緩環境下較難主動離職另覓機會。

其他數據同樣繼續反映招聘疲弱，ISM服務業指數的就業分項指數重陷收縮區域。製造業就業在ISM調查和過去兩個月的非農新增職位報告中一直處收縮狀態。

雖然非農數據於短期內或令美國減息幅度預期降溫，但無阻投資者在減息周期中繼續以中年期（約5年）美國國債及投資級別企業債券作為固定收益組合的核心，尤其10年期美國國債孳息率已由9月16日約3.62厘低位回升至約4厘，或為投資者提供債市低吸機會。

日股末季可望反覆向好 債市以外，日本股市表現亦符合9月中旬提及的回升預期，至今升約5%。除美國減息、日本內需復甦支持企業盈利，以及企業管治改革續見成效等利好日股前景因素外，新任自民黨總裁兼首相石破茂計劃在10月27日解散眾議院，而往績顯示，日股通常在解散議會後的兩至3個月內呈上升趨勢，解散議會後60個工作天的平均升幅約5%，並一直延續至解散議會後80個工作天的升約7%。各利好因素續支持東證指數挑戰今年底目標2,900點。

花旗投資策略及資產配置主管 廖嘉豪