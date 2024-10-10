宏觀剖析：波動市下聚焦3大投資主題

經過近月市場波動，藉此探討較低利率的影響、人工智能（AI）的重要性，以及即將來臨的美國大選等結構性趨勢。美國聯儲局9月減息半厘，為股票市場創造了更有利環境。雖然是次減息幅度比預期大，但反映了通脹緩和及勞動力市場降溫。歷史上，低通脹（1至3%範圍內）加上利率下降的時期對股市有利。儘管市場估值較高，許多投資者仍對股票前景保持樂觀。

降息成房地產業轉捩點 生物科技行業尤其受惠於減息。該行業與利率上升呈強烈的反向相關性，這意味着當利率上升時，生物科技行業往往跑輸大市，但當利率下降時卻表現出色。

隨着利率在去年10月達到高峰，生物科技行業觸底後便開始復甦。現時利率呈下降趨勢，該行業有望進一步增長。目前行業正在經歷創新科技的蓬勃發展、醫療保健產品需求上升以及活躍的併購活動。

這次的減息標誌着2022年艱難時期後房地產行業的轉捩點。該行業自環球金融危機以來經歷了最大的跌幅，惟城市化繼續推動房地產的長期需求，包括數據中心、安老院舍及住宅物業等需求。儘管近年新冠疫情短暫影響生活方式，但人們遷移到專業知識集中和具康樂設施的市區趨勢依然強勁。

今年AI科技主題一直主導投資市場，少數科技公司，尤其是與AI發展密切相關的科企推動着市場主要回報。

事實上，標普500指數上半年的一半以上收益僅來自5家公司，而這些公司與AI有直接關聯。對AI的前景持正面態度，並在投資策略中成功捕捉了與這主題相關的機會。

美國大選牽動金融市場 即將到來的美國總統大選是另一個可能影響金融市場的重要因素。當特朗普在2016年當選時，美股市場在短期內顯著上漲，尤其是那些被認為會受惠於其保護主義政策的行業，即所謂的「特朗普效應」。然而，如果他再次當選，市場不太可能再次出現該效應。無論哪位候選人當選，都很可能只會讓貨幣政策發揮主導作用，因為兩位候選人的可操縱政策的空間都不大。

展望未來，股票市場的前景依然相對有建設性，儘管估值較高，惟強勁的盈餘作支撐，且最近的減息應會提供進一步支持。然而，地緣政治風險是一個無法預測的變數。

投資者正處於一個有利的時期，當中包括長期趨勢如高齡化、富裕化的社會，以及利率周期的有利變化意味生物科技行業有望迎來一段正面的發展期。同樣，房地產行業也正從逆風轉向潛在的順風，行業仍然被低估，但活躍的併購活動顯示，業內蘊藏着龐大的價值等待釋放。

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