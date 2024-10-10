首8月內地客買樓新高

內地專才帶動本港樓市。有報告指，今年首8個月以普通話拼音登記的一、二手私樓買賣成交共錄得7,575宗，涉及總值848.97億元，同創有紀錄以來同期新高。

中原地產數據顯示，8月私樓成交合共錄得3,271宗，當中已知姓名、原業主英文姓名全寫為普通話拼音的成交佔745宗，較7月723宗增加約3.04%。受惠今年2月底全面撤辣，該類買家入市宗數佔比已連續6個月達兩成以上，8月佔約22.8%，當中一手樓成交佔約31%，二手佔近19%。

由於近期不少新盤低價促銷，吸引大批專才等內地人執平貨，上月由普通話拼音登記買家購入的單位，涉及樓價總值約66.3億元，按月跌約15%，當中一手佔逾55%至約36.7億元，二手佔約29.2億元。

8月佔啟德新盤42% 新盤開售的地區，有較多內地客捧場。根據中原樓市片區數據，8月最多該類買家入市的一手新盤地區，第一位為啟德新發展區，有132宗，佔該月313宗登記的約42%，並較7月的20宗急升約5.6倍。