二手市況：油麻地銀主盤呎售六千 貶34%

減息後銀主繼續趁勢積極散貨，油麻地中柏大廈連天台特色單位，僅以每方呎約6,025元拍賣售出，較去年購入價大幅貶值約34%。

忠誠拍賣昨日拍出4項物業，3個為銀主貨，包括上述舊樓單位，該單位內部非常殘舊，實用面積約405方呎，開拍價130萬元，獲6組客爭購，終搶高約87.7%，以244萬元成交。據了解，原業主於2023年初以370萬元買入，其後於市場放售，今年4月以250萬元透過其他拍賣行推出拍賣，最終淪為銀主盤，成交價帳面低購入價126萬元。

同場拍出葵涌德昌大廈低層N室銀主物業，實用面積約415方呎，連424方呎平台，以290萬元拍出，高開價約12.4%，呎價約6,988元。資料顯示，單位於2019年以365萬元購入，貶值約20.5%。

翰林峰開放式7年蝕139萬 業主盤繼續損手出貨。美聯陳凱廸表示，西營盤翰林峰5座中層C室，實用面積約216方呎，開放式設計，叫價約500萬元，用家以458萬元購入，呎價約21,204元，原業主持貨逾7年帳蝕約139.2萬元，貶值約23%。

中原徐家倫指，大埔白石角海日灣II第9座中層J室套三房戶，實用面積約1,019方呎，議價後以1,235萬元沽，呎價約12,120元，約5年帳面跌價約15.9%。

傳統屋苑樓價仍未見底。利嘉閣馮澤源稱，沙田新城市廣場3期蕙蘭閣低層C室，實用面積約578方呎，叫價850萬元，減價至760萬元售出，呎價約13,149元。原業主2020年購入，約4年帳蝕128萬元。資料顯示，做價料屬項目2016年後低位。

世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園1座低層B室套三房戶，實用面積約807方呎，累減122萬元，售價808萬元，呎價約10,012元。資料顯示，自2015年初後屋苑未錄呎價低於一萬元登記，呎價料創逾9年低位。