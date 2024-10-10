KOKO系招標8海景單位 連方I示範戶會所曝光

黃光耀（中）稱，KOKO ROSSO及KOKO MARE一個多月售出26伙。

市區新盤透過展示現樓單位吸客。會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE，開放兩個全新單位予傳媒預覽。包括KOKO MARE的第9座26樓G室特色戶，實用面積1,078方呎三房戶，外連平台及天台，享開揚景色。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，項目最新以招標形式推出8個海景單位，實用面積426至489方呎，均為兩房戶型。

與此同時，萬科香港發展的長沙灣連方I，於本周陸續展開交付程序，3個現樓示範單位及住客會所昨日率先曝光。萬科控股（香港）董事總經理周銘禧表示，上述示範單位短期內向公眾開放以供預約參觀，兩期項目累售170伙，套現約13.5億元，會將按市況加推。

其中一個示範戶為26樓H室，實用面積232方呎，開放式間隔。單位層與層之間有約3.5米高，透過複合式家具，將上下方的空間分隔成休息區和活動區。