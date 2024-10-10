黃竹坑站新盤低開

趙國雄（中）稱，Blue Coast II享港鐵站上蓋優勢，不擔心其他發展商「截胡」。左為郭子威，右為楊桂玲。

Blue Coast II每呎$21526平絕同區首批 新盤銷售回勇，惟發展商開價依然保守。長實集團( 01113 )的香港仔黃竹坑站港島南岸第3C期Blue Coast II，昨日公布首張價單提供128伙，折實平均呎價約21,526元，較逾半年前推出的上一期首批單位低約2%，再刷新黃竹坑站新盤首批最低紀錄，是次兩房戶折實入場費約921萬元。

長實執行董事趙國雄稱，首批單位向來有折讓，加推必會加價，今期整體定價比上期略高，惟仍是蝕本價，期望最終可獲微利。他形容，首批單位屬「食糊價」，現價對買家及代理是食胡時機，「有胡唔食，罪大惡極」；預計樓價將穩步上揚，第四季或有3至5%升幅。

折實入場費921萬 集團營業部首席經理郭子威指，首批單位全部位於第5座，包括78伙兩房戶及50伙三房戶，實用面積485至781方呎。價單提供3項付款計劃，其中120天付款計劃可享最高14%折扣，折實價921.4萬元起。售價及呎價最低均為5座7樓G室，屬實用面積485方呎兩房戶，折實呎價18,998元。

長實營業部助理首席經理楊桂玲補充，價單向上一期買家及向隅客提供「粉絲210天付款計劃」，成交期為210天，享13.5%折扣。項目將於明日開放示範單位及收票。價單所見，今批單位有18伙兩房戶折實價低於1,000萬元。

資料顯示，上期Blue Coast於今年3月推出首批138伙，當時折實平均呎價約21,968元。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今期定價與上期相若，現時息口下調，發展商未有加價即變相減價。美聯物業住宅部行政總裁布少明預計，項目落成後呎租可達75元，租金回報約4厘，將吸引「西餅客」。

集團執行董事關堡林表示，趁發表施政報告前搶閘以優惠價加推，呎價最低單位為第3座2樓A06室，為實用面積443方呎兩房戶，折實價434.42萬元，折實呎價約9,806元。集團營業及市務部市務經理邱英發指，售價最低為第1座2樓A06室一房戶，實用面積336方呎，折實價369.19萬元，呎價約10,988元。

大學閣6400萬沽 豪宅新盤交投活躍，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，昨招標第3座1樓B室連平台戶，實用面積1,515方呎三房戶，成交價6,400萬元，呎價約42,244元，買家為外籍家庭客。集團銷售總監封海倫稱，該盤今年暫錄14宗成交，套現逾9.2億元，將繼續採取惜售策略，保留部分單位作收租之用。

Blue Coast II首張價單詳情 關堡林（左）稱，供平過租效應下，相信滙都I可吸引準置業人士上車。右為邱英發。 大學閣開售至今共售出42伙，總成交金額逾33.2億元。