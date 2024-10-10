●《福布斯》公布今年全球最富裕國家與地區排名，盧森堡以14.37萬美元的人均國內生產總值（GDP）排第一；澳門以13.41萬美元緊隨其後，並為亞洲區第一。新加坡以13.37萬美元排第4位，香港以7.51萬美元排第15位。