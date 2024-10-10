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●日資三菱日聯金融集團於10月7日再在場內減持維他奶國際(00345)股份，涉及740萬股，每股均價5.5912元，持股量由8.51%降至7.82%。另邊廂卻有「救星」出現，新加坡飲品公司楊協成披露同日於場內增持維他奶307.4萬股，每股均價6.2819元，持股量由4.94%增至5.22%，成為主要股東。
●中國建築於10月4日及7日，分別減持光大證券(06178)320.9萬股及1,290萬股，每股均價分別為11.6708元及12.6436元，估計合共套現約兩億元，持股由19.72%減至17.43%。中國建築是光證的基石投資者。
●華興資本(01911)宣布，許彥清由非執行董事調任執行董事，接替謝屹璟出任董事會主席，但謝仍為公司執董及首席執行官。另富達於10月4日減持該股，持股量降至6.8%。
●消息指碧桂園(02007)錯過就債務重組條款獲得主要債權人團體支持的自設日期目標，難按預期時間表推進重組，若無法提供可行的債務計劃，將面臨最終清盤的風險。另該企今年9月股東應佔合約銷售額約36.2億元人民幣，按年跌41.32%。
●廣汽集團(02238)今年9月汽車銷量為18.26萬輛，按年跌25.03%；首9個月累計銷量為133.5萬輛，按年跌25.59%。
●《福布斯》公布今年全球最富裕國家與地區排名，盧森堡以14.37萬美元的人均國內生產總值（GDP）排第一；澳門以13.41萬美元緊隨其後，並為亞洲區第一。新加坡以13.37萬美元排第4位，香港以7.51萬美元排第15位。
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