日央行或明年1月加息

面對美國減息周期來臨，亞洲區各中央銀行都加緊作出相應的部署。日本央行前執行理事前田榮二表示，新任首相石破茂不會阻礙日本央行加息的道路，下一次加息最有可能是明年1月。日圓兌每美元昨日曾跌至148.71，每百日圓兌港元約5.23算。

不過，他認為，在此之前，日本央行將密切關注3件關鍵事件，包括美國總統大選、今年秋季服務價格的走勢，以及明年工資談判前的勢頭。這些事態發展或令加息的時機提前至12月或延至明年3月。至於石破茂近日「放鴿」稱，暫時不是加息時機，前田認為對加息趨勢影響不大，因為「我不認為新政府會束縛日本央行的手腳」，並料日本將相隔約6個月加息一次，利率將由目前0.25厘，到2026年1月左右將達到一厘。

有「日圓先生」之稱的前財務省財務官榊原英資說：「短期內日圓貶值趨勢或許會持續。但我一直覺得美國經濟今後可能會稍微變弱，日本經濟則相對而言會相當強勁。到2025年，日圓升值到130左右也不奇怪。」

印度凍息 新西蘭減半厘 另方面，印度央行昨日議息後，維持基準利率在6.5厘不變，符合市場預期。同時貨幣政策委員會將政策立場調整為「中性」。市場分析認為，由於印度通脹，特別是食品價格有機會在未來幾個月回落，中性貨幣政策暗示央行下一步可能減息。

新西蘭央行昨日議息後下調利率半厘，令基準利率降至4.75厘，符合市場預期，是連續兩個月減息。分析員相信，這是因為過往長期高利率，已令當地經濟陷入停滯、失業率上升、房價下跌，加上通脹回落，令新西蘭央行加快減息步伐。紐元昨日在新利率公布後跌幅擴大，曾跌近1%，兌美元低見0.6076。