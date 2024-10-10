滙豐料金價升勢放慢 下年見2950關

在中國人民銀行連續5個月沒有增持黃金儲備的背景下，金價在上月26日創每安士2,685美元紀錄新高。滙豐環球研究認為，本輪金價升勢的推動力，包括憧憬美國聯儲局和及其他央行進一步減息、美國財赤上升，以及多地經濟不確定，引發強勁的避險需求，買家更包括對沖基金等。

該行相信，進一步減息對金價的支持力度將逐步減少。然而，場外及實質現金購買黃金的需求依然強勁，其中芝加哥商品交易所的黃金期貨長倉數量高企，市場情緒看來樂觀。故該行認為，金價已進入新的上升模式，縱然升勢可能放緩，預測金價明年將會在每安士2,350至2,950美元區間徘徊。

該金礦採礦權由東部、西部兩個採礦租約組成，原租約有效期至明年1月，現有全部資源及生產設施均在東部採礦權內；採礦租約延續申請已於今年9月獲得加納國土與自然資源部批准（東部、西部採礦權將分別自有效期屆滿之日起延期12年及5年），但仍需獲得加納議會的追認。過去3年，該金礦的黃金產量分別為11.9噸、13.1噸和9.2噸。

Newmont Golden Ridge同時持有Akyem金礦外圍的4個探礦權，其中3個毗鄰Akyem礦區，4個探礦權合計面積79.59方公里。