Circle K母企傳提價21%購Seven & i

Circle K便利店母公司Alimentation Couche-Tard（ACT）提議收購7-Eleven母公司Seven & i控股一事，雖然在9月初已被後者拒絕，但最新消息指，ACT願意將收購金額提高21.44%至470億美元（約3,666億港元）。

估值達472億美元 消息刺激Seven & i控股昨股價曾飆11.74%，全日升幅收窄至4.71%，以2,335日圓收市。

來自加拿大的ACT本次新作價，折合每股Seven & i約18.19美元（約141.88港元，或2,702.67日圓），較周一收市價高約21.11%，令Seven & i的最新估值達到約7萬億日圓（約472.7億美元），惟消息指自提出新報價以來，尚未進行任何實質談判。

上月ACT初始提出的收購價為387億美元，但未幾便遭拒絕，理由是金額「嚴重低估」公司的價值。期間傳出Seven & i欲重組業務，包括出售最早創設的伊藤洋華堂經營權和超市事業，以及部分Seven Bank的股份。公司將於周四公布財務報告，屆時或有進一步去向可透露。