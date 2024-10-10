產經

Google恐面臨拆骨

美司法部狀詞七度以「不法」或「不法地」形容Google的行為。 美司法部狀詞七度以「不法」或「不法地」形容Google的行為。
美司法部狀詞七度以「不法」或「不法地」形容Google的行為。
美擬促售部分業務 阻壟斷搜尋引擎市場
中國近幾年致力整頓科技巨企壟斷，被指嚇走外資，被視為導致中國股票估值低迷的其中一個原因。不過，西方國家防範其陣營內科技巨企「資本無序擴張」，一樣是毫不手軟。外媒報道，美國司法部考慮尋求把搜尋引擎谷歌（Google）「拆骨」，讓其出售部分業務，以終結其在搜尋引擎市場的壟斷地位。
Google的「壟斷」並非單單因為現時大家經常使用Google的搜尋引擎、Google變成一個英文動詞所得的感覺，而是美國哥倫比亞特區聯邦地區法院的判決。事緣司法部控告Google斥超過260億美元（約2,028億港元）籠絡電訊商、瀏覽器開發商和設備製造商，達成具壟斷性質的協議，該院兩個月前判司法部勝訴，裁定Google觸犯美國的反壟斷法例。
市場看好一家科企的理由往往是它具備「全面的生態系統」，產品滿足消費者各種應用場景，提高用戶忠誠度和變現能力。不過，司法部最新在入稟狀批評，過去十幾年來，Google控制最通用的傳播渠道，導致競爭對手只有很少甚至沒有誘因去爭取用戶，解決之道就是終結它。
證券界料短期不會成事
入稟狀提到，司法部考慮要求Google作出「行為和結構上的補償」，防止其運用Chrome瀏覽器、應用程式（App）平台Play和作業系統Android等產品，為搜尋引擎阻擋現有或潛在競爭對手，着手打擊公司對分配搜尋結果與收入分成、搜尋結果的生成與顯示、廣告規模和變現、數據收集與使用。
司法部考慮使其開放用於建立搜尋結果及開發人工智能（AI）的數據、容許網站不使用Google的AI產品、禁止該企投資搜尋引擎界現有或潛在對手；又保留日後加減補救措施要求的權利。狀詞七度以「不法」（Unlawful）或「不法地」（Unlawfully）形容Google的行為。
證券界認為，Google一定不會坐以待斃，以該企揚言不惜上訴至聯邦最高法院，官司可能以年計，短期內被「拆骨」的機會不大。然而，一些投行仍對Google母公司Alphabet的前景看法保守，如瑞銀早前將該股目標價下調約8%，評級僅為「中性」。
正當司法部已在考慮限制Google使用AI之類的新技術去保護市場地位，同樣面臨反壟斷威脅的AI晶片龍頭英偉達（Nvidia），股價暫時未受相關衝擊，其企業平台副總裁兼總經理佩特表示，AI的應用，諸如自動化工廠、天氣預測、癌症治療等可以為不同領域帶來20萬億美元的機遇。
台積電上季收入超預期
英偉達描繪的龐大商機只能是「假以時日」，現時最受惠的仍是該企的晶片，以及相關晶片的生產商台積電。下周將公布上季業績和本季指引的台積電披露，上月收入按年增39.59%至2,518.73億元（新台幣‧下同），為歷來單月次高；7至9月合計7,596.92億元，按業績指引的匯率假設計算即233.75億美元，超額完成公司指引。
多家美國科技巨企面臨反壟斷威脅多家美國科技巨企面臨反壟斷威脅
多家美國科技巨企面臨反壟斷威脅
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc