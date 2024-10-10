Google恐面臨拆骨

美擬促售部分業務 阻壟斷搜尋引擎市場 中國近幾年致力整頓科技巨企壟斷，被指嚇走外資，被視為導致中國股票估值低迷的其中一個原因。不過，西方國家防範其陣營內科技巨企「資本無序擴張」，一樣是毫不手軟。外媒報道，美國司法部考慮尋求把搜尋引擎谷歌（Google）「拆骨」，讓其出售部分業務，以終結其在搜尋引擎市場的壟斷地位。

Google的「壟斷」並非單單因為現時大家經常使用Google的搜尋引擎、Google變成一個英文動詞所得的感覺，而是美國哥倫比亞特區聯邦地區法院的判決。事緣司法部控告Google斥超過260億美元（約2,028億港元）籠絡電訊商、瀏覽器開發商和設備製造商，達成具壟斷性質的協議，該院兩個月前判司法部勝訴，裁定Google觸犯美國的反壟斷法例。

市場看好一家科企的理由往往是它具備「全面的生態系統」，產品滿足消費者各種應用場景，提高用戶忠誠度和變現能力。不過，司法部最新在入稟狀批評，過去十幾年來，Google控制最通用的傳播渠道，導致競爭對手只有很少甚至沒有誘因去爭取用戶，解決之道就是終結它。

證券界料短期不會成事 入稟狀提到，司法部考慮要求Google作出「行為和結構上的補償」，防止其運用Chrome瀏覽器、應用程式（App）平台Play和作業系統Android等產品，為搜尋引擎阻擋現有或潛在競爭對手，着手打擊公司對分配搜尋結果與收入分成、搜尋結果的生成與顯示、廣告規模和變現、數據收集與使用。

司法部考慮使其開放用於建立搜尋結果及開發人工智能（AI）的數據、容許網站不使用Google的AI產品、禁止該企投資搜尋引擎界現有或潛在對手；又保留日後加減補救措施要求的權利。狀詞七度以「不法」（Unlawful）或「不法地」（Unlawfully）形容Google的行為。

證券界認為，Google一定不會坐以待斃，以該企揚言不惜上訴至聯邦最高法院，官司可能以年計，短期內被「拆骨」的機會不大。然而，一些投行仍對Google母公司Alphabet的前景看法保守，如瑞銀早前將該股目標價下調約8%，評級僅為「中性」。

正當司法部已在考慮限制Google使用AI之類的新技術去保護市場地位，同樣面臨反壟斷威脅的AI晶片龍頭英偉達（Nvidia），股價暫時未受相關衝擊，其企業平台副總裁兼總經理佩特表示，AI的應用，諸如自動化工廠、天氣預測、癌症治療等可以為不同領域帶來20萬億美元的機遇。

台積電上季收入超預期 英偉達描繪的龐大商機只能是「假以時日」，現時最受惠的仍是該企的晶片，以及相關晶片的生產商台積電。下周將公布上季業績和本季指引的台積電披露，上月收入按年增39.59%至2,518.73億元（新台幣‧下同），為歷來單月次高；7至9月合計7,596.92億元，按業績指引的匯率假設計算即233.75億美元，超額完成公司指引。

多家美國科技巨企面臨反壟斷威脅