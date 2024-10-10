寵物醫療費4年飆92% OneDegree：平均每隻萬二

獸醫診所直接遺棄寵物個案近年屢見不鮮，虛擬保險公司OneDegree認為，棄養數字大增與寵物醫療費用年年上升不無關係。該企內部理賠紀錄顯示，今年上半年平均每宗寵物醫療費用按年增加10.9%，以每隻寵物計算，平均每隻寵物的醫療費用高達12,735元，較該企初推出寵物保險時的2020年，平均每隻寵物的醫療費用大幅上升92.6%。

手術開支升幅最高 今年上半年與去年全年比較，所有寵物醫療項目費用皆有上漲，幅度介乎3至35%。其中以手術的醫療開支升幅最高，平均每宗手術開支自去年的952元上升至1,280元，通脹幅度達34.5%。另外，化驗費用亦按年上升14.3%，專科診金升9.3%。

OneDegree副行政總裁周美華稱，知悉有部分人士在決定飼養寵物前未充分考慮到養寵物可能帶來的責任，在寵物不幸患病或受傷時，知道要付出高昂醫療費用便打退堂鼓，直接將寵物遺棄於醫療機構，或放棄治療後丟出街外任其自生自滅，故希望透過是次市場推廣及較早前的大型領養日等活動，推廣社會善待動物及不棄養的訊息。