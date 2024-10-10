景順籲關注內地經濟4主題

景順中國內地及香港地區首席投資總監馬磊表示，近期內地宣布的經濟刺激措施提振市場情緒樂觀向好，而國家發改委的發言，結合近期宣布的支持性貨幣和財政政策，將提振經濟，支持該行看好中國股市的長期前景，未來將繼續關注內地經濟格局中的4大主題，包括中國企業出海（Go Global）、綠色轉型（Go Green）、人工智能技術革新（Go AI/IT），以及股息增長的中國企業（Go Dividend Growth）。

他指出，內地旅遊、房地產和消費者數據顯示出樂觀情緒，10月6日全國人員流動量較去年同期增長5.2%，比2019年同期增長24.8%。交通運輸部預計十一長假期間全國公路客運量將達19.4億人次，日均客運量達2.77億人次。

房地產行業也傳來好消息，同期重點城市新房預售量按年增長約15至20%，反映出市場情緒顯著改善。至於在消費領域，該行引述內地主要流動支付營運商的資料，在假期的前4日，該平台上的支出按年增長約120%。

料政策支持長期增長 對於發改委周二在國新辦新聞發布會上，介紹「系統落實一籃子增量政策，扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況，確認內地明年要繼續發行超長期特別國債，以支持多個大型項目，並將在年內提前下達1,000億元人民幣的「兩重」建設專案清單，該行相信，通過落實支援企業、勞動力市場、資本市場和房地產市場的相關政策，將為中國的長期增長提供有力支撐。

市場展望方面，該行指最近宣布的政策寬鬆令樂觀情緒回復，配合短期十一長假消費者信心提升，中長期貨幣和財政的支持性措施，將繼續促進中國經濟的可持續增長。