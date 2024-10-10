港普惠金融全球第二 輸星洲

全球市場普惠金融指數排名

美國信安金融集團與商業研究中心（Cebr）發表的2024年全球普惠金融指數研究報告指出，香港憑藉其數碼化金融基建改進，成為全球金融普惠性排名第二的市場，僅次於連續3年蟬聯榜首的新加坡。

報告顯示，今年全球金融普惠性連續第二年提升，所有地區的評分均有所改善，在41個受訪市場當中，有32個市場（78%）的金融普惠性得分按年上升。

金融系統政府支援排第3 香港在普惠金融指數中維持第二位，僅次於新加坡；至於在各支柱的排名，金融系統支援排名第3（按年升3位）；政府支援排名第3（跌一位）；以及僱主支援排名第11（跌4位）。此外，香港在「即時交易」排名第10（跌一位），「網上連接能力」排名第二（跌一位），「金融科技公司的數量及品質」排名第二（升11位）。

儘管香港在「獲得信貸的能力」得分略為下降，這一點與全球趨勢一致，但商界對前景仍充滿信心。至於在「推動中小企增長及成功」方面，香港的金融系統排名第8（升3位），而「推動一般營商信心」則排名第6（與去年相同）。另香港在「政府提供理財教育的廣泛程度」的排名在今年大幅提升（上升11位至第20），而「教育水平」及「理財知識水平」亦同時躋身10大。

金融系統支柱的進步仍然是全球金融普惠性改善的主要推動力。報告指出，全球金融系統支援升5.9個百分點，略低於去年8.1個百分點的升幅。拉丁美洲的金融系統支援取得最大升幅，按年升8.3個百分點。東亞及東南亞的金融系統支援亦分別升4.1個百分點及5.6個百分點。相較之下，美國及加拿大是僅有3個金融系統支援下降的地區之一，其餘兩個地區為北歐和大洋洲。