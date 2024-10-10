港可持續金融分類目錄研納能源供應

發展綠色金融是全球各地的大勢所趨。香港金融管理局今年5月發布《香港可持續金融分類目錄》，與內地和歐盟的分類目錄接軌，亦正制訂下一階段的可持續金融分類目錄，涉能源供應範圍，並擬於明年初進行公眾諮詢。

渣打冀擲2.3萬億助轉型 金管局助理總裁（外事）許懷志在香港綠色金融協會年度論壇上稱，作為監管機構需要推動銀行在內的金融機構綠色轉型，較早時已推出實體風險考核平台，讓銀行分析旗下貸款資產、物業的氣候風險敞口，例如透過政府公開數據分析水浸的影響，目前已有80家銀行登記使用。

渣打銀行香港董事總經理陳銘僑最新提及，該行目標是到2030年投放3,000億美元（約2.34萬億港元）用於綠色和轉型融資，並料明年會有10億美元（約78億港元）的可持續金融收入。

按照該行的估算，整體發展中市場為實現淨零排放目標，現時資金缺口達95萬億美元（約741萬億港元）；聚焦粵港澳大灣區市場，則仍然要額外投資1.8萬億美元（約14.04萬億港元），其中在道路、交通、建築及製造等方面有巨大機遇。

亞開行提供7800億融資 出席同一場合的亞洲開發銀行首席經濟學家朴之水提及，亞開行定位為亞洲及太平洋地區的氣候銀行，承諾2019至2030年間，提供高達1,000億美元（約7,800億港元）與氣候變遷相關的融資，正致力構建渠道履行承諾。

此外，國際貨幣基金組織（IMF）候任駐港代表陳方楠表示，該組織在2022年創立韌性與可持續性貸款（RSF），向有需要的國家提供長期優惠融資，現時有約20個國家及地區參與，促進與氣候相關改革的投資。