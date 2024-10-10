六成港人最憂通脹衰退

半數擔心失業 四成增儲應急錢擬減消費 香港經濟前景陰晴不定，市民的消費態度亦相當精明，信心與憂慮並存。信貸資料服務機構環聯發布第三季消費者脈搏調查顯示，有35%受訪者稱家庭收入在過去3個月有所增加，較去年同期大幅上升7個百分點，對財務前景持樂觀展望。惟與此同時，39%受訪者亦指加強了應急資金儲備，以應對經濟衰退和通脹，力求個人財務穩健。

眾所周知，市民消費與經濟發展的關係猶如「有雞先抑或有蛋先」般微妙。環聯最新提及，上季有46%港人對未來一年家庭財政狀況感到樂觀，而感悲觀的比率為25%。

有意申新貸款比例增 調查又探討了受訪者對未來6個月家庭財務狀況的主要憂慮。其中，「日常用品通脹」是港人的首要憂慮，60%將其列為未來6個月影響家庭財務狀況的3大憂慮之一，其次為出現經濟衰退（58%）和擔心失業（49%），同時有44%受訪者認為香港目前正經歷經濟衰退，按季增加5個百分點。

上述原因亦導致消費者進一步控制開支，40%表示計劃減少外出用餐、旅遊和娛樂等非必要支出，且反映在今年中秋節香港餐飲業生意之上，事關餐飲業的中秋銷情較去年跌逾10%。

受通脹和市場波動等外在經濟因素影響，上季有25%受訪者表示擔心無法全數繳付至少一項的應繳帳單和貸款，較去年同期的17%大幅上升。環聯表示，雖然本地銀行跟隨美國聯儲局步伐下調本港最優惠利率（P息），但一眾消費者，尤其是還款負擔較大的消費者仍需保持韌性和耐心。

不過，所謂「針無兩頭利」，減息效應亦提高了消費者的信貸需求。其中，38%受訪者表示未來12個月有意申請新貸款或為現有信貸進行再融資，較去年同期的35%為高。同時，在這批受訪者中，45%則指有意申請新的信用卡，另有23%及34%分別表示，計劃提升現有信用卡額度，以及對新增私人貸款感興趣。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，雖然消費者對收入增長和前景的信心明顯提升，但他們對財務穩健的憂慮亦日漸加劇，並採取積極措施，包括增加儲蓄和調整開支等，致力保持財務韌性，是印證市場表現成熟的一個正面信號。

港大估港今年GDP增2.6% 此外，香港大學昨公布香港今年第四季宏觀經濟預測，其中第三季本地生產總值（GDP）由原先估計的增長3.3%降至2%，第四季回升至2.4%。全年經濟增長預測為2.6%，較7月上調0.3個百分點。

港大解釋，香港第三季經濟增長將較第二季放緩，是因市民消費模式改變及境外消費急升，導致私人消費開支縮減及服務進口增加；又預期中東局勢持續升溫為香港的外部需求帶來不確定，或局限第四季外貿上升動力。

香港實質GDP按年變幅 上季港人支出及債務取態