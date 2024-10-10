MPF股票基金一年回報近24％
積金局公布截至9月底的強積金（MPF）投資回報臨時數據，佔強積金總資產近八成的股票基金和混合資產基金，於過去12個月淨回報分別達23.9%及18.4%，而這兩類基金自強積金制度實施以來的平均年率化淨回報分別為4.4%和4.2%。至於預設投資策略（DIS，俗稱懶人基金）旗下的核心累積基金，在過去12個月的平均淨回報和自推出以來的平均年率化淨回報分別達20.4%和6.4%。
從數據來看，似乎全球多數發達經濟體步入減息周期，各類資產價格均錄得增長，成為投資回報的最大推手。
懶人基金收費將降
積金局發言人建議，沒有時間或缺乏投資知識管理強積金投資的打工一族，可考慮善用DIS。DIS分散投資於環球股票及債券市場，加上「隨齡降險」的自動調節機制，可以有效減低投資風險。
DIS旗下基金亦設有收費上限，定於資產淨值的0.95%。他指，隨着個別強積金計劃逐一加入「積金易」平台，DIS旗下基金的收費上限將進一步下降至0.85%。
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