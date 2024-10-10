MPF股票基金一年回報近24％

積金局公布截至9月底的強積金（MPF）投資回報臨時數據，佔強積金總資產近八成的股票基金和混合資產基金，於過去12個月淨回報分別達23.9%及18.4%，而這兩類基金自強積金制度實施以來的平均年率化淨回報分別為4.4%和4.2%。至於預設投資策略（DIS，俗稱懶人基金）旗下的核心累積基金，在過去12個月的平均淨回報和自推出以來的平均年率化淨回報分別達20.4%和6.4%。