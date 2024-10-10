人幣3周低 財政部人行研維穩債市

人民幣資產回調，除了內地A股急回拖累市場情緒之外，人民幣兌每美元即期匯率連跌兩日，昨日下午4時30分收報7.0673，按日再跌138點子，為3周低位。

下周三在港發80億國債 不過，當局對市場流動性的連鎖反應早有備而來，中國人民銀行與財政部聯合工作小組召開首次正式會議，雙方一致認為人行國債買賣是豐富貨幣政策工具箱、加強流動性管理的重要手段，下一步繼續在規範中維護債市平穩發展。

人行副行長宣昌能、財政部副部長廖岷均有份與會，兩大財金部門聯合工作小組的首次會議，提及充分肯定前期雙方在國債買賣方面的緊密合作，確立了工作小組運作機制，並就債券市場運作情況等議題互換意見。該會議又指，下一步要統籌發展和安全，繼續加強政策協同，不斷優化相關制度安排。債市悲觀情緒有所好轉，昨日10年期國債孳息率曾見2.194厘。

財政部亦將於下周三在香港發行今年第5期人民幣國債，發行規模為80億元（人民幣‧下同），具體發行安排將在香港金管局債務工具中央結算系統（CMU）公布。據了解，今年財政部按計劃會在香港分6期發行共計550億元國債。

連續兩日收水 共萬億 人行昨日在公開市場開展610億元的7天期逆回購操作，利率維持於1.5厘。計及全日有1,965億元逆回購到期，意味單日淨回籠1,355億元，十一假期後連續兩個交易日共「收水」10,224億元。

與此同時，由官方開出的人民幣中間價周三報7.0568，按日轉升141點子。惟在岸人民幣早段仍然低開逾百點子，之後維持區間反覆回落，離岸人民幣亦低見7.0775，即每百港元兌約91.05元。

投行麥格理發表報告指，國家發改委表明將落實一籃子增量政策，雖未透露具體政策實施細節，可能令市場感失望，期待未來數周當局會逐步公布細節，屆時才能更全面地評估財政寬鬆措施的效用。該行認為，短期政策消息可能未能滿足市場過高的預期，目前更關注美元匯率走向，因為美元趨弱的話，對中國股市持續反彈仍然至關重要。

內媒分析也指，人民幣匯率調整，非內在壓力造成，只要第4季內地經濟增長動能趨於改善，人民幣就能保持強勢。