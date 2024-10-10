中國保交樓 50內房A股仍跌停

保交樓的重大任務，為促進樓市「止跌回穩」的有力措施，中國住建部、國家金融監管總局昨披露，在兩周前已聯合召開保交樓工作推進視頻會議，提到要加大房企「白名單」項目把關、推送、問題項目修復以及貸款投放力度，擴大「白名單」覆蓋範圍，確保合規房地產項目「應進盡進」。

不過，昨日A股內房板塊重挫，萬科A股、金地集團等50隻地產股均跌停板收市。

官方會議強調，當前正處於打好保交樓攻堅戰的關鍵階段，要解決當中出現的主要問題，擴大城市房地產融資協調成效，加快推動資不抵債項目的司法處置，同時統籌做好消化存量商品房和處置閒置存量土地等工作。

深圳住建部日前亦發通知，指近年該市存量商務公寓、公寓等房屋去庫存有一定壓力，客觀上也為保障性租賃住房的建設籌集提供可行管道。為推動保租房建設籌集目標順利完成，同時助力公寓類住房去庫存，故制訂相關通知，自9月30日起實施，有效期兩年。

龍頭十一長假銷售升39% 該市住建部相關負責人表示，房源納保租房有4大條件，包括房源規模不少於10套等。為鼓勵社會主體將存量公寓類住房用作社會類保租房，是次通知按有關保租房支持政策，進一步明確公寓類住房納保的支持措施，分別涉及水電氣價格優惠、稅收優惠及金融支持政策。

雖然政策提振內房消息持續，惟房地產板塊昨隨大市受壓。截至昨日收市為止，金地集團、中交地產、保利發展、招商蛇口等大多內房股仍然跌停板。