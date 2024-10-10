滬股挫6.6％ 創4年半最傷

內地股市在10月短短兩個交易日已「過山車」式大上大落，滬綜指周二開市漲逾一成，創逾20年來最強開局，惟後勁不繼，收市升幅削半，周三更顯著回吐，全日暴跌230點收市，跌幅擴至6.62%，為2020年2月4日來最大單日跌幅；加上A股公司減持頻頻，或讓十一長假開戶首次踏足A股的投資者「心慌慌」，專家建議及時規範A股公司減持，以保股市繁榮！

百企減持 學者籲規範 內媒報道，今輪A股狂牛漲勢自十一假期前一周開始，激發上市公司減持潮。從9月23日至9月30日，有87家A股公司揭露股東減持計劃或結果，是前一周的兩倍。單計10月8日，再有40多家公司揭露股票減持相關計劃，使近期揭露減持相關的公司數量逾百家。但比起滬深京3地5,000多家A股公司，揭露減持佔比仍極小。

儘管股東減持原因多樣化，但套現舉動廣受關注，內地著名經濟學者任澤平昨建議，不分紅、破發（股價低於招股價）、破淨（市帳率低於一倍）、財務粉飾的A股公司嚴禁減持，直到把公司經營好、為股東創造價值。對於「清倉式」減持的公司，嚴格審查財務規範和經營情況，避免造假、上市「圈錢」、「割韭菜」。

然而，節後首批高位接貨的股民恐已誕生，並感嘆「牛市易被套」。事實上，5大中資券商已提前集體致信予新手投資者，揚言「莫着急」。如中信証券在10月開局前夕漏夜發文，提醒投資新手有多點要注意，直言勿孤注一擲，市場漲跌輪動是常態云云。

深創板瀉10%破紀錄 可惜言猶在耳，即使昨日市場一度重燃財政政策利好的憧憬，滬深兩大指數在午後跌幅曾收窄，惟尾市愈跌愈多，滬綜指收報3,258點，結束10連升；深成指及深圳創業板指數分別收報10,557點及2,280點，各挫8.15%及10.59%，後者更創史上最大單日跌幅。滬深兩市主板全日成交約2.94萬億元人民幣，逾5,000隻A股下跌，至少900隻A股跌停板收市。