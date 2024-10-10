達利奧：投資中國仍棘手

達利奧

大型對沖基金橋水（Bridgewater）創始人、有「鱷王」之稱的達利奧（Ray Dalio）過去曾是長期的「中國大好友」，惟近年態度有所轉變。即使面對近期中港股市的一輪反彈，仍不諱言在中國的投資是「相當棘手」，建議勿過於關注中國市場，強調保持資產多元化尤關重要。

他建議，投資者應該避免投資組合過度集中於單一市場，確保投資組合中有10至15個不相關的回報來源，同時避免在任何一個市場佔比超過7至10%。他還說，投資者不應該日復日地關注中國市場的波動，又稱內地政府正在面臨地方債的難題，需要重組不良債務，並將政策利率減至通脹率和名義經濟增長率以下。

估美政府債務急增 達利奧談到美國情況時稱，認為聯儲局不會大幅減息，指經濟總體處於相對平衡的狀態，加上是大選年，市場對減息預期過於樂觀。他又說，無論哪位候選人當選美國總統，未來的政府都會顯著增加國家債務，但具體的實施方式可能不同；並警告美國國內的政治與社會分歧，可能帶來經濟風險，尤其是在權力交接不平穩的情況下。