上落整固無可免 政策慢牛未改變

十一長假期間，港股累積可觀升幅，押注內地股市假後復市可延續升勢，誰知昨日A股復市，內地的政策消息未再有大驚喜，四面八方的交易盤隨即搶先獲利回吐，令港股一度跌逾2,300點，成交突破6,000億元，大上大落的表現令人咋舌，也難免會令股民疑慮，港股表現是否在預告內地股市再踏上2015年大冧市的舊路，即一放就亂、一亂就收、一收就死，一死就放的惡性循環。不過，若對這些年中國經濟發展、產業調控、去槓桿與嚴監管等有所認識，該可掃除不必要顧慮，樂觀看待內地經濟與資本市場重新起步。

回顧2015年A股大冧市，A股起動初期同樣有官方祝福。當年全民皆股，加上各種場內場外瘋狂的融資放大資本槓桿效應，直到官方覺得不對勁，叫停場外配資接入，資金鏈斷裂下，滬綜指由當年的高位5,178點，挫至低位2,850點，即近腰斬，大量股票跌停，之後市況燦爛歸於平淡。當年的泡沫爆破，關鍵在於放任槓桿操作，致嚴重資產泡沫，失控收場。這也說明依靠資產泡沫來推動經濟增長，如在沙堆上建城堡，基礎不穩固，早晚會冧。

今次中國升市，源於9月24日內地公布一系列包括減息等強刺激救市措施，搞活資本市場，穩定樓市，這被視為支持經濟增長的兩大重點，故見公布中港股市皆告別長期低迷狀態，重新起動。除了短錢跟炒，大量境內、外長線資金入場抄底，故見十一長假前兩地股市都升得勁，為旅遊消費信心帶來相當明顯的提振作用。可當內地放假期間，港股繼續升，甚至衝突重要阻力位，提前透支了內地復市後表現，昨日大幅調整，成交放量，反映有人沽貨離場，也有人趁調整增持，而恒生指數亦不過是重回內地十一長假前水平，可以說是大升市必要經歷的整固。

值得留意，昨傳來內地嚴控非法資金流入股市炒作，而現時監管機構對於券商兩融業務及整體資本市場槓桿的監控，比10年前嚴謹得多。當然經歷過這幾年中美博弈下製造業及內房產業的大調整，居民賺錢不再容易，對消費與投資都變得更審慎，與2015年A股升市全民一哄而上的氣氛，不能同日而語。如今內地經濟處於複雜的困難時期，市場預期過於悲觀，今次救市主要目的是改善市場風險胃納，穩定市場預期，並透過讓資本市場正常化運作，協助企業融資，彰顯資本市場服務實體經濟的功能，為穩定內部需求及推動長遠增長給力，短且急的財富效應，並非政策首要目標。

明白當前中國經濟背景及政策目標，當理性看待大市調整的現象，也得耐心觀望穩增長「組合拳」的效果，尤其是內地樓市和資本市場參與度的實際變化，結合全球資金流向，綜合判斷成效。畢竟過去兩周，國際資金確實流出其他估值高企的股市，轉投中國。外資是否持續來華參與，離不開一個「利」字，這視乎中國當局能否繼續深化各項改革，強化戰略產業，為中國經濟增長提供更明確指引，為國際資金提供可靠投資出路。