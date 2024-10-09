股市估市：港股後向視政策成效

內地十一長假前推出政策「組合拳」，超預期措施提振投資情緒。外資9月下旬以來積極買貨，增量資金帶動中港股市急升。不過，對沖基金的中資股持倉已回復至中位數水平，進一步加倉需求暫緩，後續觀望新政能否使經濟持續性好轉，帶動長線基金加快回流。

由於新政消息已落實，昨日發改委記者會未提及早前盛傳的兩萬億元人民幣特別國債，內容缺乏驚喜，A股復市高開後升幅收窄。若政策層面無進一步驚喜，大市廣泛升勢料暫緩，資金轉向個別板塊或優質個股，恒生指數初步支持料見於9月26日上升裂口頂19,954點。

此外，今年首8個月風力及太陽能售電量強勁增長，全年新能源業務利潤有望保持高增長。估值上，中國電力現價對應2024財年預測市盈率8.4倍，與過去5年平均水平相若，預測股息率6.6厘，建議收集，阻力位4.2元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）