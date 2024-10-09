輪商精選：博恒指回升 吼52084
內地股市於十一長假復市，表現或令市場失望，恒生指數下跌2,172點收市，跌穿21,000點關口。輪證投資者宜留意，近日市況波動性明顯增加，如以牛熊證應市，宜注意控制收回風險。
投資者若認為恒指有望回升，可留意恒指牛證52084，收回價20,200點，實際槓桿17.7倍，2027年8月到期。如認為或會進一步下跌，可留意恒指熊證54254，收回價22,980點，實際槓桿10.8倍，2025年5月到期。
看好美團留意28047
如投資者欲趁低吸納美團好倉，可留意美團認購證28047，行使價269.69元，實際槓桿3.7倍，明年4月到期。如認為正股進一步下跌，可留意美團認沽證27791，行使價148.88元，實際槓桿3.1倍，明年4月到期。
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