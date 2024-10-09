拍賣戰況：西營盤銀主貨呎售$7813

拍賣行昨一口氣沽出7項物業，其中，西營盤中亞大樓低層3室銀主盤，實用面積約512方呎，推拍價380萬元，以400萬元售出，呎價僅約7,813元。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，昨日有約80人出席，是次售出6項銀主住宅及一項業主物業，包括大角咀福康大樓連平台住宅單位，搶高40萬元或約14.3%，以320萬元沽出，呎價約7,824元。

另外，紅磡信用街福星大廈高層E室兩房，開價270萬元，兩至3組客出價，以315萬元沽，呎價約8,974元。堅尼地城翡翠閣A座連平台戶以410萬元沽，呎價約13,099元。曾多次拍賣的元朗御豪山莊6座高層B室，亦以450萬元拍出，呎價約6,860元。

杏花邨獲6組買家爭購 競投氣氛最激烈為柴灣杏花邨23座高層3室銀主盤，單位實用面積約707方呎，套三房間隔，附設露台，有海景，獲多達5至6組買家爭購，最後以785萬元成交，大幅搶高達147萬元，呎價約11,103元，料買家為用家。屬業主盤的旺角仁康大廈部分天台，以28萬元賣出，搶高逾55%。